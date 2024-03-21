В Подмосковье врачи вернули голос пациенту

Мужчина обратился в Жуковскую больницу в Подмосковье с жалобами на боль при глотании и охриплый голос, медики при осмотре обнаружили на голосовой связке полип размером пять миллиметров, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По мнению врачей, полип мог возникнуть у пациента из-за курения. Голос, по словам мужчины, изменился с баритона на охриплый три года назад. Сразу после операции хрипота у пациента исчезла, голос вернулся в норму. Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

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