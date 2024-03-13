В Подмосковье выбирают символ региона среди уникальных деревьев

Жителям Московской области предложили выбрать символ региона среди раритетных деревьев, сообщает телеканал “360”.«

"Конкурс "Российское дерево года" проводится в нашей стране с 2017 года. Номинанты – уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, имеющие статус "Памятник живой природы". В Подмосковье таких деревьев насчитывается несколько десятков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Среди претендентов – лиственница в Волоколамском городском округе на территории усадьбы, где проживала теща поэта Александра Пушкина.

Голосование по этому вопросу началось в четверг.

Радио Sputnik рассказало о подготовке парков Подмосковья к летнему сезону.

Взято отсюда.