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В Подмосковье убили отца главы пресс-службы патриарха Кирилла. Его тело нашли в овраге

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В Подмосковье нашли тело отца главы пресс-службы патриарха Владимира Легойды

В Подмосковье убили отца главы пресс-службы патриарха Кирилла. Его тело нашли в овраге

В Подмосковье неизвестные убили отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной церкви (РПЦ) с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тело Романа Легойды нашли в овраге возле дороги. Отмечается, что смерть носит криминальный характер, пожилой мужчина был убит в результате разбойного нападения.

Уточняется, что отец журналиста стал жертвой преступления днем 29 декабря. Он поехал в магазин после прогулки с внуком и не вернулся домой.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства по части 1 статьи 105 УК РФ, об этом сообщается в Telegram-канале управления.

29 декабря 2023 года на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран

На место происшествия прибыли наиболее опытные следователи и криминалисты, проводится осмотр, допросы, оперативно-розыскные мероприятия и иные следственные действия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил руководителю управления по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования.

В МВД пообещали найти виновных и привлечь их к ответственности

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале выразила соболезнования Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца и пообещала, что ведомство проведет расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Сотрудники МВД России сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности

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Отца Легойды убили в промежутке между 12 и 16 часами 29 декабря

Как сообщает RT, Роман Легойда уехал из дома днем 29 декабря около 12 часов. В районе 16:00 его нашел на обочине в овраге мужчина, гулявший с собакой. «Московский комсомолец» уточнил, что пожилому мужчине нанесли около 20 ножевых ранений.

Роман Легойда работал в городе Кустанае в Казахстане, где в 1973 году у него родился сын Владимир. Он служил в местной автоинспекции и оставил о себе хорошую память среди сослуживцев.

Взято
отсюда

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