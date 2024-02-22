В Подмосковье упростили оформление предоставления жилищной субсидии

В Подмосковье упростили порядок получения жилищной субсидии, рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.«”Упрощенное продление субсидии позволит жителям избежать лишней бумажной волокиты. Потребуется только лишь проверить данные и подписать заявление, которое придет в личном кабинете”, – пояснила министр.

Болатаева привела данные, согласно которым жилищную субсидию получают 133 тысячи жителей, в бюджете на эти цели предусмотрены два миллиарда рублей.

Субсидия предоставляется из расчета площади жилого помещения и расходов получателей на ЖКУ, если эта величина не превышает 22% от общего дохода семьи, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщало, какой способ помощи нуждающимся должникам за “коммуналку” предложили в Госдуме.

Взято отсюда.