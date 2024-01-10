В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

“В 23.50 10.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров”, – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.

город Горняк

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