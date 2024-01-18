В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

Автомобиль полиции. Архивное фото

Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по информации из Telegram-канала о том, что сотрудники школы в Истре применяли физическую силу и морально давили на 11-летнего мальчика, из-за чего его в итоге госпитализировали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Ольга Врадий.

“По информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов о нарушении прав школьника и его сестры, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ)”, – сказала она.

По словам Врадий, из публикации следует, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к одному из учащихся и оказывали на ребенка моральное давление. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован. Кроме того, аналогичные действия совершались и в отношении сестры школьника.

“В настоящее время следователи проводят допросы и иные следственные действия. Проведен прием родителей детей, обучающихся в данной школе. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации”, – заключила Врадий.

Горняк22

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