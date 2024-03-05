В подмосковной Балашихе заложили первый камень областной больницы на 1 100 мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Сегодня вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, президентом ассоциации соцзащиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергеем Лысюком и гендиректором "345 механического завода" Рустамом Гатауллиным – заложили первый камень Балашихинской областной больницы", – написал в Telegram-канале глава региона.

В новой больнице будут размещены консультативно-диагностический центр, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии и другие.

Завершить строительство больницы планируется в конце 2026 года, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik рассказало о ходе строительства многопрофильного детского клинического центра в Красногорске.

Взято отсюда.