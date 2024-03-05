реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В подмосковной Балашихе заложили первый камень областной больницы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В подмосковной Балашихе заложили первый камень областной больницы

В подмосковной Балашихе заложили первый камень областной больницы на 1 100 мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Сегодня вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, президентом ассоциации соцзащиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергеем Лысюком и гендиректором "345 механического завода" Рустамом Гатауллиным – заложили первый камень Балашихинской областной больницы", – написал в Telegram-канале глава региона.

В новой больнице будут размещены консультативно-диагностический центр, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии и другие.

Завершить строительство больницы планируется в конце 2026 года, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik рассказало о ходе строительства многопрофильного детского клинического центра в Красногорске.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Больше 1,3 млрд рублей выложили жители Алтайского края за нарушение ПДД

Большую часть нарушений зафиксировали видеокамеры Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534 Жители…

Узнать больше

Samsung сократила сроки поддержки смартфонов

Samsung Galaxy A55 и A35 не получат семь лет обновлений,…

Узнать больше

Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам выдающую отсутствие вкуса одежду. Ее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp