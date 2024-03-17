В подмосковной Лобне на избирательном участке заметили “Байдена” и “Трампа”

На избирательном участке в подмосковной Лобне были замечены американские политики “Джо Байден” и “Дональд Трамп”, сообщили в администрации городского округа.«

"Выборы в Лобне проходят креативно. На избирательный участок в Лобне пришли Байден и Трамп. Артисты местного театра креативно подошли к выборам. Но для того, чтобы проголосовать, маски пришлось снять", – отмечается в публикации в официальном Telegram-канале администрации.

Местные власти рассказали, что после голосование “президенты США” приняли участие в фотосессии с жителями на площади перед избирательным участком.

По данным Московской областной избирательной комиссии, к 15:00 мск явка на избирательных участках в Подмосковье составила 62,15 процента. В общей сложности в голосовании приняли участие 3 326 348 человек.

При этом явка по дистанционному электронному голосованию по состоянию на 15:00 составила 93,54 процента. В онлайн-формате свои голоса отдали 808 002 жителя Московской области, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки работают до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik также писало, что Дед Мороз и Чебурашка уже проголосовали на выборах президента РФ.

Взято отсюда.