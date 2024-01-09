В подмосковном Дмитрове без отопления остается микрорайон Космонавтов

В подмосковном Дмитрове коммунальщики ищут утечку на теплосети – без отопления оказался микрорайон Космонавтов, сообщил глава городского округа Илья Поночевный.«

"Работает аварийная бригада, управляющие компании подключены к поиску утечки. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен, и котельную запустят", – написал Поночевный.

Как рассказала в Сети жительница Дмитрова Александра, ночью она звонила в аварийную службу.«”Девушка-оператор сказала, что котельная дала высокое давление, а старые трубы в домах не выдержали”, – поделилась горожанка.

Эксперт по ЖКХ Павел Склянчук объяснил интернет-изданию “Подмосковье сегодня”, что в таких ситуациях поиск идет по участкам сети и контролю давления в трубе.«”Протечки в коммунальных сетях не всегда приводят к тому, что вода выходит наружу, образуя фонтан кипятка. Поэтому аварийная бригада должна поторопиться: чем быстрее она найдет место порыва, тем быстрее его можно будет захомутать и восстановить тепло в жилых домах”, – рассказал Склянчук.

Радио Sputnik сообщало о заложенных в федеральном бюджете средств на ежегодную модернизацию объектов инфраструктуры ЖКХ.

Взято отсюда.