В подмосковном Егорьевске загорелся склад

Место пожара на складе в Егорьевске Московской области. 29 декабря 2023

Склад загорелся в подмосковном Егорьевске на 350 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

“Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Московской области. Горят склад и материалы на 350 квадратных метрах”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в тушении задействовано 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС России, в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, строение 1.

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