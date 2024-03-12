В подмосковном Королеве заложили первый камень комплексной поликлиники

В подмосковном Королеве, где проживают 225 тысяч человек, началось строительство комплексной поликлиники, сообщает пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В торжественной церемонии закладки первого камня принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Это будет большое медучреждение, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Также разместим здесь травмпункт на 100 посещений", — написал он в Telegram-канале.

Поликлиника будет работать по разным профилям: терапия, педиатрия, кардиология, неврология, акушерство и гинекология, офтальмология, стоматология, детская хирургия и УЗИ. Также будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек.«

"Откроем поликлинику в первом квартале 2027 года – за это время мы соберем сильную команду медиков", – цитирует РИАМО губернатора.

Радио Sputnik также сообщало, что запасы крови в Подмосковье превысили пять тонн.

Взято отсюда.