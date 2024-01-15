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В подмосковном Пушкине прооперировали юношу с “жабрами”

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В подмосковном Пушкине прооперировали юношу с "жабрами"

В отделении челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова прооперировали 18-летнего юношу с “жабрами” и удалили у него кисту шеи, сообщили в Минздраве Подмосковья.«

"Эта патология из разряда врожденных, которая появляется еще в стадии эмбриона. При нормальном развитии плода жаберные карманы, участвующие в развитии и формировании структур головы и шеи ребенка, постепенно зарастают, но в некоторых случаях они сохраняются и образуют различные виды кист", – рассказали в ведомстве.

Молодой человек обратился к врачам с жалобами на увеличивающееся круглое образование в шее, которое не доставляло дискомфорта, но выглядело неэстетично, отмечает издание “Вести Подмосковья”.

В ходе осмотра медики выявили срединную кисту шеи – доброкачественное опухолевидное образование. В итоге хирург удалила кисту и наложила косметический шов.

Сообщается, что сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.

Радио Sputnik также сообщало, что в Долгопрудном прооперировали мужчину с “болезнью викингов”.

Взято отсюда.

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