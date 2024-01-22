В подмосковных Мытищах начинается охота на кабанов

Администрация Мытищ заключила контракт на вылов кабанов в городе, рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.«

"Под контролем инспекторов охотназдора, начиная с сегодняшнего дня, в городском округе Мытищи специализированной организацией, контракт с которой заключила администрация, будут проводиться мероприятия по отлову и выпуску животных в естественную среду, которые продлятся несколько дней", – цитирует министра РИАМО.

Как предположил Фирсов, дикие свиньи вошли в Мытищи из-за нехватки пропитания в лесу.«”Они сначала разворотили несколько помоек, потом их подкормили добрые жители, и звери поняли, что в городе не так уж и плохо жить, когда есть чем поживиться. Однако многие забывают, что такое соседство может сыграть злую шутку”, – предупредил министр.

При встрече с кабаном специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, избегать громких звуков и резких движений, которые животное может расценить, как проявление агрессии. И лучше отойти на безопасное расстояние.

Радио Sputnik также сообщало, что приморские ученые обнародовали уникальные кадры с лесным котом.

Взято отсюда.