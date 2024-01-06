Глава Подольска Артамонов: работу котельной «КСПЗ» стабилизировали

В Подольске удалось стабилизировать работу котельной «КСПЗ» после аварии. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram.

Как отметил Артамонов, в настоящее время коммунальные службы обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключение многоквартирных домов.

Ранее в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Взято

отсюда

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