В Подольске устранена авария на теплотрассе

В подмосковном Подольске завершены восстановительные работы после аварии на теплотрассе от котельной ЗАО “КСПЗ”, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.«”В течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома… Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги”, – цитирует Артамонова интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В Telegram-канале он рассказал, что шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков в течение минувшей ночи посменно работали над устранением протечек.

Накануне на промышленной территории завода ЗАО “КСПЗ” произошел прорыв теплотрассы, были обнаружены три утечки.

Накануне радио Sputnik сообщило, что почти все жилые дома в Москве обеспечены теплом после ЧП на подстанции.

Взято отсюда.