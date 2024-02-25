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В Подольске загорелось производственно-складское здание

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В Подольске загорелось производственно-складское здание

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Производственно-складское здание горит в подмосковном Подольске на 2 тыс кв м, пожар локализован, пострадавших, предварительно, нет – МЧС РФ

Горняк22
Взято отсюда
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