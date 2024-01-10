В поезде “Москва — Чита” умерла семимесячная девочка

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Семимесячный ребенок умер в поезде Москва-Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

“Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде сообщением Москва-Чита”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригада скорой помощи по прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) проводила реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

Уточняется, что на вокзале в Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона, в котором был младенец, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

“По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей”, – добавили в транспортной прокуратуре.

При этом Telegram-канал 112 указал, что заболела вся семья погибшего ребенка, их экстренно госпитализировали, всего медики осмотрели 53 человека, но других заболевших не выявили, поезд отправился дальше.

Горняк22

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