В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото

Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. «”В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды”, – говорится в сообщении.

По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники.

На прошлой неделе на севере Польши обнаружили три упавших метеорологических зонда. По заявлению польских властей, все они прилетели из Калининградской области.

город Горняк

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