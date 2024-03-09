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В Польше высказались об идее отправки солдат из европейских стран на Украину

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Генерал Коморницкий назвал идею отправить солдат НАТО на Украину «донкихотством»

В Польше высказались об идее отправки солдат из европейских стран на Украину

Польский генерал Леон Коморницкий высказался об идее отправки солдат из европейских стран на Украину. Подобные предложения он назвал «донкихотством» в разговоре с журналистом Бартоломеем Радзеевским (Bartłomiej Radziejewski) с на YouTube-канале «Новая конфедерация».

«На язык просятся самые крепкие выражения», — признался он в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона. «Мы, Центральная Европа, должны стать пушечным мясом? Решение помочь Украине — это серьезно задуматься над созданием в Европе оружейной промышленности, а не придумывать, как втянуть в войну солдат и граждан центральноевропейских государств», — подчеркнул генерал.

Коморницкий отметил, что у Польши нет потенциала для участия в конфликте на Украине. Он пояснил,ч то стране не хватает танков, боеприпасов и артиллерии.

Ранее Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Европейского союза могут быть отправлены на Украину. Его слова не поддержала ни одна европейская страна, в том числе и Польша.

Взято
отсюда

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