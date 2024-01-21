Mysl Polska: популярность «Слова пацана» у украинцев вызывает беспокойство Киева

Власти Украины встревожены популярностью российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На это указала польская газета Mysl Polska.

Как объяснил автор статьи Матеуш Пискорский (Mateusz Piskorski), сериал бьет рекорды популярности не только среди российской аудитории, но также среди украинцев. «И именно это вызывает особую озабоченность у представителей киевских властей», — утверждает он.

В частности, журналист отметил, что с момента появления работы режиссера Жоры Крыжовникова украинские власти пытались не допустить его распространения на Украине, считая его элементом русской мягкой силы на культурном фронте. Однако призывы и запреты, в том числе инициированные Министерством культуры, оказались совершенно неэффективными, заявил Пискорский.

Ранее государственная полиция Латвии отправила письма в рижские школы с предупреждением об опасности российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В частности, 70 образовательных учреждений получили письма с предупреждением, что школьники могут создавать банды под влиянием сериала и провоцировать драки.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Этот сериал стал главным культурным событием конца года в России.

Взято

отсюда

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