Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Об этом он сообщил во время конференции по случаю 25-й годовщины вступления государства в Североатлантический альянс, трансляцию выступления вел YouTube-канал Janusz Jaskółka.

«В отличие от других политиков, я не буду перечислять эти страны», — добавил Сикорский.

Ранее дипломат подчеркнул, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной. Он также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

Взято

отсюда

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