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В Польше заявили о необходимости построить аэропорт для переброски сил НАТО

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В Польше заявили о необходимости построить аэропорт для переброски сил НАТО

В Польше необходимой построить аэропорт в рамках масштабного транспортного хаба для переброски сил НАТО на восточный фланг. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает »Польское агентство печати».

«Исходя из безопасности Польши нам необходим аэропорт, который мог бы принимать самые крупные военно-транспортные самолеты, который мог бы принять их большое количество и который мог бы их принять быстро», — заявил Дуда.

Польский президент считает, что этот проект необходимо реализовать через Центральный коммуникационный порт (CPK). Предполагается, что этот аэропорт станет самым большим во всей стране, а на его строительство отводится несколько лет.

До этого польский сейм практически единогласно принял закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Ранее министр обороны Польши прокомментировал возможность отправки своих военных на Украину.

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