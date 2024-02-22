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В посольстве рассказали, где в США можно будет выбрать президента РФ

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В посольстве рассказали, где в США можно будет выбрать президента РФ

Россияне, находящиеся в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в российских загранучреждениях в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщило российское посольство.«”Уважаемые соотечественники, 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в США и достигшие на день голосования возраста 18 лет, предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Для проведения выборов на территории Соединенных Штатов образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений”, – говорится в Telegram-канале дипмиссии.

В публикации указаны адреса посольства РФ в Вашингтоне, а также генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Уточняется, что эти участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В среду днем радио Sputnik рассказало, сколько избирательных участков откроются за рубежом в период выборов президента РФ.

Взято отсюда.

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