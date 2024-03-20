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В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

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В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

Молдавия злоупотребляет статусом стороны, принимающей мероприятия по линии ООН. Так пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Евгений Успенский отреагировал в своем Telegram-канале на то, что Молдавия планирует не пускать российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Он также обратил внимание, что эту ситуацию отказался комментировать заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«А у главного органа ООН в связи с этим опять нет комментария или позиции?» — задался вопросом дипломат.

Накануне Хак в ответ на просьбу прокомментировать такие планы молдавской стороны посоветовал журналистам обратиться в ФАО. При этом он признал, что ФАО является органом ООН.

19 марта посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов заявил, что министерство иностранных дел Молдавии сообщило ему, что Кишинев не хочет видеть делегацию РФ на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая состоится в мае. По его словам, молдавский МИД предложил при желании российской делегации выступить онлайн.

Дипломат отметил, что соответствующий шаг властей Молдавии не останется без ответа.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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