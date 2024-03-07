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Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ опубликовал в своем Telegram-канале резко прокомментировал визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Разобщающие сообщения и регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Республики Молдова», — говорится в публикации.

Водэ напомнил, власти Молдавии призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий России и «ее приспешников».

Пресс-секретарь отметил, миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.

В четверг, 7 марта, Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту. Об этом сообщил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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