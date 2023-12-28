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В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

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В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

Приоритетом для властей Московской области остается живое общение, несмотря на активное развитие цифровизации, рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.«”Много общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая “цифра” этого не заменит”, – сказал он в интервью телеканалу “360”.

По его словам, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совершает две-три поездки в неделю и в рамках каждой из них встречается с людьми.«”Причем это не какие-то специально отобранные люди – подойти может любой, никаких запретов в этом отношении нет. Это наш принцип, наша идеология – и с этими людьми строятся разговоры”, – подчеркнул Духин.

Он добавил, что во время таких встреч обозначаются проблемы, иногда такие, которые невозможно решить мгновенно, поэтому в доме правительства проходят совещания, на которых поднимают эти темы.

Накануне радио Sputnik сообщало, что Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья.

Взято отсюда.

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