В предвыборный штаб Путина прибыли первые подписи из всех 89 регионов

В центральный штаб предвыборной кампании кандидата на должность президента РФ, действующего российского лидера Владимира Путина доставлены первые партии подписей из всех регионов страны, сообщает сайт кандидата.«”По всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов. Сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии “Единая Россия””, – говорится в публикации.

По закону самовыдвиженец на президентских выборах должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей его жителей.

Подписи нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Ранее радио Sputnik писало, что ЦИК уточнил число участников президентской избирательной кампании.

Взято отсюда.