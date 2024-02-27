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В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека

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В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека

Скорая помощь. Архивное фото

Два человека, мужчина и женщина, погибли в пожаре в частном доме Белогорска Амурской области, сообщает главное управление регионального МЧС.

Сообщение о возгорании в частном подворье поступило вечером 26 февраля. На место направились подразделения Белогорского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем.

“Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена пострадавшая женщина и передана врачам скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина”, – говорится в сообщении.

Госпожнадзор регионального МЧС проводит доследственную проверку. Известно, что в доме не установлены пожарные извещатели, которые могли бы предупредить о возгорании.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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