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В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике “Пионер”

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В Приамурье за сутки расчистили 90 метров завала на руднике "Пионер"

Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе. Архивное фото

Спасатели за сутки расчистили 90 метров завала на руднике “Пионер”, где под завалами находятся 13 горняков, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. «”Текущая обстановка на руднике “Пионер” в Зейском округе. За сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует”, – написал Орлов в телеграм-канале.

По словам Орлова, специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, добавил глава региона.

Обрушение породы на руднике “Пионер” в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. На месте происшествия работает более 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Якутии, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.

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Взято отсюда
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