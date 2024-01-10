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В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной

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Спецслужба Приднестровья: произошел вооруженный инцидент на границе с Украиной

В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной

Министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о вооруженном инциденте на границе с Украиной. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — сказано в заявлении министерства.

В мае 2023 года глава Министерства госбезопасности Приднестровья Валерий Гебос рассказал, что на фоне гибридной войны Украина и Молдавия вынашивают агрессивные планы против ПМР. По его словам, Кишинев и Киев продолжают реализовывать кризисный сценарий по отношению к Тирасполю.

Взято
отсюда

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