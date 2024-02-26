В пригороде Владивостока потушили пожар на складах “Леруа Мерлен”

Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 700 “квадратов” на складах строительного гипермаркета “Леруа Мерлен” в пригороде Владивостока, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.

“В 14.35 (7.35 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров”, – говорится в сообщении приморского главка МЧС.

Ранее в понедельник ведомство сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров.

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