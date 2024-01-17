В приграничных городах Белгородской области установят укрытия от обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал установить в приграничных населенных пунктах региона модульные укрытия для защиты от обстрелов.

Во время вечернего эфира в соцсети “ВКонтакте” жители попросили губернатора установить в Шебекине и Валуйках железобетонные конструкции, аналогичные появившимся в Белгороде – по их словам, эти города чаще подвергаются обстрелам со стороны Украины, говорится в материале РИА Новости.«”Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населенных пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить”, – ответил Гладков.

Радио Sputnik также рассказало, как выглядит железобетонное укрытие от обстрелов, установленное в центре Белгорода.

Взято отсюда.