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В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье

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В Приморье мужчина швырнул в лицо работнице Wildberries постельное белье

Сотрудник полиции. Архивное фото

Полицейские проверяют информацию о том, что мужчина бросил комплект постельного белья в голову сотрудницы пункта выдачи Wildberries в Уссурийске Приморского края.

Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео с камеры наблюдения в пункте выдачи Wildberries. На кадрах видно, как посетитель держит в руках два запакованных комплекта постельного белья. Один он кидает в голову сотруднице пункта выдачи, а второй забирает и уходит. Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что девушка ошибочно списала деньги со счета мужчины за товар, который он не хотел выкупать.

“Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в сети интернет, об инциденте в городе Уссурийске. Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего”, – сказал РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

По его словам, в органы внутренних дел сообщения по данному факту не поступали.

новости горняк
Взято отсюда
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