В Приморье отменили угрозу цунами отменили

Амурский залив во Владивостоке. Архивное фото
Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
В понедельник вечером власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке – 10-20.
“Угроза цунами отменена в Приморье. По данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в поселке Преображение – 63 сантиметра”, – сообщает правительство региона.
Ранее власти информировали, что волна цунами после землетрясения в Японии не привела к разрушениям на побережье Приморья.
новости Алтайский
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