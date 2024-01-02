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В Приморье отменили угрозу цунами отменили

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В Приморье отменили угрозу цунами отменили

Амурский залив во Владивостоке. Архивное фото

Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

В понедельник вечером власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье пока составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке – 10-20.

“Угроза цунами отменена в Приморье. По данным датчиков уровня моря, максимальные волны были зафиксированы в поселке Преображение – 63 сантиметра”, – сообщает правительство региона.

Ранее власти информировали, что волна цунами после землетрясения в Японии не привела к разрушениям на побережье Приморья.

новости Алтайский
Взято отсюда
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