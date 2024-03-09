В Приморье потушили крупный природный пожар

Тушение пожара. Архивное фото

Крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, потушили на площади 810 гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.

В среду в министерстве ГО и ЧС региона рассказали агентству, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе. В субботу в ведомстве РИА Новости сообщили, что пожар локализован на площади 950 гектаров.

“Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе ликвидирован на площади 810 гектаров”, – сообщил собеседник агентства.

Пожар тушили 50 человек и 10 единиц техники.

В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды – свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края.

Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.

новости Локтевский

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