В Приморье предотвратили переход “большого” огня на жилые дома

Сотрудник МЧС. Архивное фото

Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома в Приморье, где два дня бушевало пламя природного пожара на площади около 363 гектаров рядом с двумя населёнными пунктами, сообщает в своём в Telegram-канале региональное министерство ГО и ЧС.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах на удалении по всей протяженности трассы вздымались языки пламени. Со слов очевидцев сообщалось, что трава горит в Хасанском округе Приморья.

В субботу представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. В администрации Хасанского муниципального округа рассказали агентству, что пал удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер, по состоянию на 14.30 (07.30 мск) “пока угрозы населенным пунктам нет”.

“В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты <…> Угроза населенным пунктам была “отбита”, – говорится в сообщении краевого министерства ГО и ЧС.

По данным ведомства, с 1 по 2 марта на территории округа зарегистрировали 23 термоточки, краевой оперативный штаб принял решение увеличить в три раза силы и средства по локализации огня.

“Были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, увеличилось количество автоцистерн. Кроме краевых пожарных задействованы силы КГУ “Лесоохрана” и “Земля леопарда”, – уточнили в ведомстве.

Погодные условия не поспособствуют тушению в районе, где бушуют природные пожары. “В ближайшие три дня осадков в Хасанском округе не ожидается”, – рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Горняк22

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