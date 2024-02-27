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В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека

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В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная прокуратура.

Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД информировало, что один человек погиб, два травмированы.

“Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ “Арсеньевская городская больница”, – говорится в сообщении прокуратуры.

На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора района Сергей Слесаренко. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

Также прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при перевозке грузов.

Горняк22
Взято отсюда
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