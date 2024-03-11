В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей

Незаконная рубка леса. Архивное фото

Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. «”Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей.

“При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров”, – сообщают власти.

По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.

город Горняк

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