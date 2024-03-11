реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей

Незаконная рубка леса. Архивное фото

Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. «”Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей.

“При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров”, – сообщают власти.

По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную чистоту машины

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную…

Стопроцентного способа нет, но можно существенно снизить риски 11 марта…

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян…

Эксперты рассказали, к чему приведут квоты на закуп семян западного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp