В Приморском крае ликвидировали все природные пожары

Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото

Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство.

“Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы”, – говорится в сообщении.

Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. В селе Гвоздево Хасанского округа потушили возгорание на 400 гектарах. В поселке Терней Тернейского округа ликвидирован пожар на площади два гектара, в селе Пермское Ольгинского округа – пал площадью четыре гектара.

Власти отмечают, что ранее сложная пожарная обстановка в Хасанском округе сейчас удовлетворительная, поэтому группировка привлеченных спасателей рассредоточена по местам своей постоянной дислокации.

Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка “Земля леопарда”.

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