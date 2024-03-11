реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Приморском крае ликвидировали все природные пожары

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Приморском крае ликвидировали все природные пожары

Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото

Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство.

“Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы”, – говорится в сообщении.

Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. В селе Гвоздево Хасанского округа потушили возгорание на 400 гектарах. В поселке Терней Тернейского округа ликвидирован пожар на площади два гектара, в селе Пермское Ольгинского округа – пал площадью четыре гектара.

Власти отмечают, что ранее сложная пожарная обстановка в Хасанском округе сейчас удовлетворительная, поэтому группировка привлеченных спасателей рассредоточена по местам своей постоянной дислокации.

Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка “Земля леопарда”.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об убийстве

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33306Написать…

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную чистоту машины

Владельцев серого импорта заставят доплатить. Разбираемся, как проверить таможенную…

Стопроцентного способа нет, но можно существенно снизить риски 11 марта…

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян у российских аграриев

«Однозначно всё подорожает»: разбираемся в ситуации с нехваткой семян…

Эксперты рассказали, к чему приведут квоты на закуп семян западного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp