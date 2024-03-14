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В Приморском крае потушили природный пожар

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В Приморском крае потушили природный пожар

Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото

Природный пожар у посёлка Тавричанка в Приморье потушили на площади 32 гектара, три возгорания на общей площади 12,5 гектара действуют в районе населённых пунктов Приморья, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.

Ранее он рассказал агентству, что накануне два природных пожара общей площадью 286 гектаров потушили в районе двух населённых пунктов, самый крупный из них – площадью 275 гектаров – ликвидировали у посёлка Тавричанка в Надеждинском районе. Возгорания там фиксируются ежедневно со вторника.

“В районе Тавричанки… ликвидирован пожар площадью 32 гектара, его тушили 16 человек и четыре единицы техники. Всего зарегистрировано четыре природных пожара”, – сообщил собеседник агентства.

По его словам, возгорания тушат на общей площади 12,5 гектара в Дальнегорском, Шкотовском и Хасанском округах.

“В районе Рудной Пристани природный пожар горит на площади 10 гектаров, у Перевозной – на двух гектарах, площадь возгорания в районе села Новонежино составляет 0,5 гектара”, – добавил он, уточнив, что в тушении задействованы 27 человек и пять единиц техники.

Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка “Земля леопарда”.

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Взято отсюда
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