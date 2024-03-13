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В Приморском крае трубу с кипятком прорвало в колледже

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«Марк Чернослив (Уссурийск)»‘ class=”item-image” >

В Приморском крае трубу с кипятком прорвало в колледже

В Приморском крае произошел прорыв трубы с кипятком в кабинете колледжа. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 13 марта в «Дальневосточном техническом колледже» в Уссурийске. На цокольном этаже учебного здания прорвало трубу с кипятком.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Однако несколько студентов сообщили о повреждении личного имущества.

На место прибыли сотрудники городской прокуратуры, которые провели осмотр помещения и беседы с сотрудниками и учащимися. Ведомство даст оценку содержанию инженерных сетей учреждения и проведет работу по восстановлению прав студентов, чья техника пострадала в результате потопа.

Ранее в российском университете из-за прорыва трубы с кипятком рухнул потолок.

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