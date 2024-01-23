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В Приморском районе Петербурга зафиксировали очаг кори

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В Приморском районе Петербурга зафиксировали очаг кори

В Приморском районе Санкт-Петербурге в двух домах медики зафиксировали случаи заболевания корью. Об этом сообщает kp.ru.

Случаи заболевания выявили в доме 10 на Плесецкой улице и доме 56 на Комендантском проспекте. Сотрудники ближайшего медицинского центре, по данным издания, начали опрашивать жителей домов об их самочувствии. В том числе в медучреждении просят связаться со специалистами через электронную форму на сайте.

Мы предоставляем возможность пройти опрос дистанционно через специальную форму для жителей дома. Наши сотрудники обработают запрос и свяжутся с вами для обсуждения дальнейших шагов, включая необходимость проведения вакцинации», — говорится в сообщении на сайте медицинской организации.

Ранее в Петербурге детская больница приостановила госпитализацию из-за карантина по кори.

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