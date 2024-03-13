В профсоюзе рассказали, что делать, если на работе наказали рублем

Работодатель не имеет права штрафовать работника ни за какую провинность, рассказала заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Специалист подчеркнула, что в трудовом законодательстве нет понятия “штраф”.«”Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать”, – отметила представитель профсоюза в интервью телеканалу “Москва 24”.
В случае наложения штрафа, работник может обратиться в профсоюз, прокуратуру и государственную инспекцию труда, отметил эксперт. И уже тогда работодателя могут оштрафовать.
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