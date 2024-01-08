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В прокуратуре сообщили о происшествии на ж/д путях в Нижнем Тагиле

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В прокуратуре сообщили о происшествии на ж/д путях в Нижнем Тагиле

Железнодорожный светофор.

На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле в Свердловской области произошел инцидент, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.«

"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – сказала собеседница агентства.

В ведомстве добавили, что по факту инцидента организованы проверочные мероприятия.

В связи с происшествием движение поездов по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) ограничено из-за проведения правоохранителями оперативных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Представители профильных ведомств сейчас занимаются устранением последствий инцидента на железнодорожных путях, где был слышен хлопок, добавили в региональной антитеррористической комиссии (АТК).

Радио Sputnik сообщало о задержании в Магнитогорске подозреваемых в попытке диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Взято отсюда.

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