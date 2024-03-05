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В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

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В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

Подтопление проезжей части. Архивное фото

Высокие уровни воды прогнозируются в ближайшие дни из-за активного таяния снега на реке Великая в Псковской области, возможно подтопление населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

“В ближайшие дни прогнозируется достижение уровнями воды неблагоприятных отметок на реке Великая у города Великие Луки Псковской области с подтоплением низменных мест населенных пунктов”, – говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в результате увеличения дневных температур до восьми градусов и таяния снега весенний паводок уже начался в Луганской Народной Республике, Брянской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. “В этих регионах произошло подтопление приусадебных участков и частично автомобильных дорог”, – сообщает ВНИИ ГОЧС.

Горняк22
Взято отсюда
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