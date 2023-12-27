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В пяти регионах за совершение преступлений впервые лишили гражданства России

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В пяти регионах за совершение преступлений впервые лишили гражданства России

В Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области органами внутренних дел были вынесены первые решения о прекращении российского гражданства лиц, совершивших преступления. Об этом сообщает МВД России.

В ведомстве отметили, что в соответствии со вступившим 26 октября в силу федеральным законом за совершение отдельных преступлений или создание угроз национальной безопасности страны российское гражданство лиц, приобретших его, может быть прекращено. Причем, для принятия такого решения не имеет значения, когда были совершены преступление или действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

В настоящее время МВД РФ проводит проверочные мероприятия, направленные на выявление граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, для рассмотрения вопроса о его прекращении.

В МВД подчеркнул, что лица, в отношении которых принято решение о прекращении российского гражданства, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут выдворены с территории страны.

Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от службы в армии.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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