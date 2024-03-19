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В Пулково начал работать первый российский электрогрузомобиль

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В Пулково начал работать первый российский электрогрузомобиль

Первый российский электрогрузомобиль начал работать в петербургском аэропорту Пулково, его тестирование будет проходить в течение месяца, сообщает пресс-служба авиагавани. «

"Плюсами перехода на электрический транспорт являются его экологичность и экономичность. В частности, затраты на обслуживание такой машины почти в два раза ниже"", – приводит Telegram-канал аэропорта слова директора по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павла Кушниренко.

Электрогрузомобиль создан на базе шасси УАЗ Профи, его грузоподъемность – до тонны. На одном заряде может пройти до 300 километров, максимально возможная скорость – 120 км/ч. Зарядить машину можно за два часа. Сборка и выпуск производится в Москве, в Петербурге находится центр исследования и разработки, а также производство, добавляет “Петербургский дневник”.

По словам гендиректора “ЭМ Рус” Ильи Рашкина, электрогрузомобиль уже прошел по российским дорогам миллион километров, но опыт работы в аэропорту первый.

Ранее радио Sputnik писало о введенных в Пулково ограничениях.Прямой эфир”Открытое небо” в городе Сочи: аэропорт Адлер может изменить правила работыВчера, 13:33

Взято отсюда.

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