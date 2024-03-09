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В “Пулково” спецгрузовик повредил крыло самолета

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В "Пулково" спецгрузовик повредил крыло самолета

Крыло самолета, поврежденное спецгрузовиком в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту “Пулково” спецгрузовик повредил концовку крыла самолета, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. «”Вечером 8 марта 2024 года поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто не пострадал”, — уточнили в ведомстве.

Никто не пострадал, рейс направили другим бортом.

Сейчас из-за инцидента проводится доследственная проверка. В частности, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.

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Взято отсюда
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