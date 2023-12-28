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В работе Telegram зафиксирован масштабный сбой

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В работе Telegram зафиксирован масштабный сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера, число которых в России достигло трех тысяч, следует из данных сервиса Downradar.

Наибольшее число сбоев зафиксировано в Москве – 764, Санкт-Петербурге – 65, а также в Екатеринбурге, Уфе, Казани и Новосибирске.

Кроме того, сообщения о неполадках в работе мессенджера поступают от жителей Воронежской, Ростовской, Томской, Самарской и Харьковской областей, Карелии, Краснодарского края.

Больше всего жалоб связаны с медленной загрузкой файлов и отправкой сообщений.

Отмечается также, что сбои в работе мессенджера также произошли в Киеве (56), Ташкенте (36) и Минске (32).

Радио Sputnik сообщало, что Роскосмос восстановил работу сайта после сбоя.

Взято отсюда.

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