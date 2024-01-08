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В Раде заявили о политической смерти Зеленского

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Депутат Рады Костенко: Зеленский политически уже мертв

В Раде заявили о политической смерти Зеленского

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью радио New Voice заявил, что президент Владимир Зеленский политически умер.

По его мнению, Зеленский точно не будет переизбран на второй срок, поэтому может принимать трудные и необходимые для страны решения. Отсутствие предвыборных перспектив должно, по мнению парламентария, помочь главе государства не думать о рейтинге и идти на непопулярные меры.

Речь, в частности. про новую волную мобилизацию, которую сам Костенко называл жизненно необходимой. По его мнению, воевать должен каждый украинец.

С прошлого года на Украине идет общественная дискуссия относительно ужесточения мобилизационного законодательства. Предполагается, что в армию призовут до 500 тысяч человек, а критериев для получения отсрочки станет меньше.

Взято
отсюда

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